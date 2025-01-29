Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, регулярные успешные атаки Сил обороны нашей страны на объекты инфраструктуры, расположенные в «глубинных» регионах РФ, указывают на усиление способности Украины в нанесении подобных ударов.

Исходя из мнения аналитиков военной разведки Британии, первое такое свидетельство — в среду, 8 января, украинскими беспилотникам результативно атакована нефтебазу «Кристалл» в РФ (в 8 киломатрах от авиабазы «Энгельс-2»): дроновым ударом вызваны масштабные возгорания емкостей с горюче-смазочными материалами (ГСМ), на тушение которых, согласно данным росСМИ, ушло не менее нескольких дней.

Кроме того, в ночь на вторник, 14 января, была осуществлена аналогичная атака на эту же нефтебазу, вновь спровоцировавшая идентичные пожары и принесшая существенный ущерб инфраструктуре объекта: уничтожено/повреждено 14 цистерн с нефтепродуктами.

В британской разведке акцентировали:

Повторные удары свидетельствуют об усилении способности Украины наносить удары по российским объектам инфраструктуры.

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