Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Силам обороны нашей страны удалось продвинуться в российской Курской области на фоне непрекращающихся ожесточенных боев — накануне, 29 января, ВСУ смогли контратаковать «освободителей» и отразить механизированный штурм «второй армии мира» северо-западнее Суджи.

В соответствии с геолокационными кадрами, размещенными ISW, ВСУ продвинулись по улице Новоселовка в северо-западных кварталах села Погребки (северо-западнее Суджи), а также рядом с Малой Локней.

При этом, уверения российских «военкоров» об «успехах» армии Путина западнее Плехово, севернее Гуево и южнее Суджи, никоим образом не подтверждаются аналитиками Института изучения войны. Также, идентичные вбросы российских пропагандистов о достижения российско-захватнических войск в направлении Русского Поречного (севернее Суджи) и возле Свердликово (западнее райцентра), не имеют оснований.

Кроме того, Силы обороны Украины провели серию контратак под Никольским (северо-западнее Суджи), результативно отразив атаку механизированных подразделений ВС (численность «живой силы» — около взвода), в которой было задействовано не менее 4 бронемашин.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ВСУ отвечали, действительно ли снизилась интенсивность штурмов оккупантов.