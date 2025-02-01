Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-аккаунт пресс-службы ДТЭК, электрогенерирующие мощности отечественной энергосистемы перманентно покрывают текущие нужды населения, и, потому в воскресенье возвращений к регулярным отключениям света, как на территории столицы, так и в Киевской области — не ожидается.

Напомним, что на днях, в НЭК «Укрэнерго» опровергли слухи, касающиеся введения графиков принудительных отключений электричества из-за прогнозируемого снижения температурных показателей. То есть, предполагаемые метеоусловия не окажут заметного влияния на энергосистему: необходимость ограничений в поставках ресурса нет, а все сценарии, включая экстренные — проработаны на надлежащем уровне.

Таким образом, непредвиденное задействование аварийных/стабилизационных графиков отключений света возможно лишь вследствие массированного воздушного удара РФ по объектам энергосистемы. Все наиболее «свежие» сведения относительно прекращения/восстановления энергоснабжения, доступны на страницах ДТЭК в сети Интернет:

жителям Киева;

жителям Киевской области.

Ранее наш портал сообщал о том, как в «Укрэнерго» прокомментировали слухи о введении графиков отключений света с понедельника, 3 февраля.