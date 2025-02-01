Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, размещенные в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского, в эту ночь страна-агрессор в очередной раз совершил военное преступление против населения нашего государства.

Как стало известно, в Полтаве российские террористы попали в жилой дом, полностью разрушив подъезд, вследствие чего 10 человек травмированы (включая детей), и, к сожалению, погибли 3 человека. На месте «прилета» не прекращается работа всех необходимых служб, которые спасают пострадавших, оказывая весь спектр необходимой помощи.

Кроме того, зафиксированы повреждения в городе Запорожье, а также в Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях: по состоянию на 10:19 известно о 6 раненых. Также, в Харькове 1 человек убит атакой ударного дрона (4 – ранены), и жизни 2 людей унесены российским обстрелом Сумской области.

Зеленский резюмировал:

Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Федоров показывал последствия ночной атаки РФ на Запорожье.