Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, опубликованное в Facebook-профиле спикера Минобороны Украины Андрея Юсова, Буданова не было в отеле «Бристоль», как пытается убедить пропаганда государства-террориста.

Исходя из слов Юсова, начальник ГУР не посещал «Бристоль» или прочие исторические сооружения в центре Одессы, находящиеся под защитой ЮНЕСКО (роспропаганда уверяла — ракета угодила в секретный бункер «в нескольких метрах от отеля»). Таким образом, Москва попросту пытается оправдать военные преступления и геноцидную войну против украинцев, за которые прямо ответственна армия Путина.

Кроме того, опровержение вбросов «рупоров Кремля» относительно «пострадавшего» Буданова, в своем Telegram-профиле высказал и руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, указав:

С начальником ГУР МО Кириллом Будановым все хорошо. Не распространяйте фейки россиян.

Ранее мы писали о том, как в ЦПД комментировали сообщения о подготовке РФ к производству «Искандеров» с 1000-километровой дальностью.