Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), подразделения ВСУ осуществили новую серию механизированных атак в Курской области, прорвавшись юго-восточнее Суджи на 5-километровую глубину через оборонную линию «второй армии мира».

В соответствии с геолокационными кадрами от четверга, 6 февраля, бойцам Сил обороны удалось продвинуться юго-западнее Махновки (юго-восточнее Суджи), а также севернее и восточнее Черкасской Конопельки, пройдя вдоль трассы 38К-028 Суджа/Обоянь, и взяв под контроль Колмаков.

Аналитики Института изучения войны объясняют, что ВСУ совершили эффективные штурмовые действия, поскольку привлекли 30-50 единиц бронетехники, в итоге, достигнув успеха у ряда населенных пунктов Курщины.

При этом, в МО РФ подтверждают — ВСУ проводили атаки несколькими волнами, бросив в бой 2 механизированных батальона, а российские «военкоры» жалуются, что украинская армия могла захватить Черкасскую Конопельку, Уланки и Фанасеевку.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW подтвердили частичные успехи ВСУ на Покровском направлении.