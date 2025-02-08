Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику Института изучения войны (ISW), украинской армии удалось выбить «освободителей» с позиций, а потом и удержать ряд новых плацдармов на Курщине.

В частности, в течение 6 февраля, а также в ночь на 7 февраля, «вторая армия мира» попыталась отразить все атаки ВСУ, однако даже «рупоры Кремля» признали — Силы обороны Украины успешно удерживают позиции под Черкасской Конопелькой (севернее Фанасеевки), Фанасеевкой и Уланками (восточнее Фанасеевки).

Кроме того, один из российских «военкоров» утверждал — не прекращаются ожесточенные бои в окрестностях Махновки (юго-восточнее Суджи), но ВСУ, якобы, не осуществляли новых штурмов в районе Черкасской Конопелки на протяжении 7 февраля.

Также, российские «военблогеры» не сошлись во мнении, и публиковали противоречивые заявления, касающиеся ситуации в Черкасской Конопельке: одни уверяли — Силы обороны нашей страны захватили указанный населенный пункт, другие — ВСУ обошли это село.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ОПУ сообщали условие, при котором Украина откроет гуманитарный коридор для гражданских на Курщине.