Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), армия Путина стремится начать очередную наступательную операцию, открыв новый фронт у Константиновки.

Исходя из утверждений неуказанного российского источника, командование ВС РФ вскоре переместит с Кураховского на Торецкое направление, как минимум, 5 военных формирований из состава 8 общевойсковой армии: дело касается 102/103 мотострелковых (задействованы у села Дачное Кураховской общины Покровского района), 163 танкового, 381 артиллерийского (150 мотострелковая дивизия) и 96 полков путинских войск.

Аналитики Института изучения войны полагают — передислокация вышеописанных частей 8 общевойсковой армии на Торецкий участок фронта, на фоне активизации усилий у Часового Яра на протяжении последних недель, указывает на то, что российский генералитет, похоже, стремится переключить приоритет на Константиновку, и попробовать прорваться через фортификационный пояс Украины весной-летом 2025 года.

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали, у каких населенных пунктов Курщины продвинулись ВСУ за 7-8 февраля.