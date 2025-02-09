Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал издания The New York Post, президент США Дональд Трамп поделился некоторыми деталями вышеописанного удаленного общения.

В частности, Трамп конкретно не сообщил, сколько раз контактировал посредством телефонной связи с Путиным, однако полагает — российскому диктатору якобы «небезразличны» убийства на поле боя.

Президент США добавил — Путин не хочет, чтобы на передовой продолжали «беспричинно» умирать молодые и хорошие люди (якобы убито уже 2 миллиона, но не слишком понятно, о чьей именно армии говорил международный военный преступник).

Кроме того, Трамп в очередной раз продублировал свою традиционную риторику — из-за взаимных хороших отношений с Путиным, полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло, если бы он оставался президентом в 2022 году:

Байден был позором для нашей страны. Полным позором.

Также, Трамп снова намекнул на существование реального плана, предусматривающего скорое прекращения войны:

Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине так страшна. Я хочу покончить с этим проклятым делом.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме РФ называли приблизительные даты встречи Путина и Трампа.