Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, обнародованное в Telegram-профиле премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ночь на эту пятницу, 14 февраля, страна-агрессоре попала дроном-камикадзе (оснащенным фугасной боеголовкой) в крышу укрытия разрушенного четвертого энергетического блока Чернобыльской АЭС.

Исходя из слов Шмыгаля, специалистам-спасателям ГСЧС удалось своевременно потушить возгорание купола саркофага, и на данный момент, — «радиационный фон пока в норме».

Премьер добавил — такой террористический акт РФ, в очередной раз продемонстрировал жестокость Кремля, проигнорировавшему угрозу человеческим жизням. В частности, атака на укрытие, не допускающее распространение радиации по планете, является вызовом всему мировому сообществу, а враги понимают исключительно силу.

Шмыгаль резюмировал:

…Призываем партнеров ввести решительные санкции против России, в частности ее ядерной отрасли. Должны максимально ослабить агрессора.

Ранее мы писали о том, как в ISW объясняли снижение темпов производства дронов-камикадзе в РФ.