Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, от президента Владимира Зеленского, который пообщался с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, прозвучало заявление, касающееся готовности к любому диалогу, позволяющего остановить агрессию кремлевского тирана Владимира Путина.

Исходя из слов Зеленского, ему не представили финальный вариант «мирного плана» США, однако гарант все же уведомил президента Трампу о своей готовности в любой момент перейти к реальному обсуждению американского сценария завершения войны в Украине.

При этом, Зеленский подчеркнул — лишь Киев понимает географию своей страны, и осознает, где именно существуют «наибольшие риски». Кроме того, украинское правительство не против поговорить обо всем: от размещения иностранного контингента до предоставления гарантий безопасности, как в рамках приближения членства Украины в НАТО, так и развертывания сил Североатлантического Альянса «у нас».

Президент Украины акцентировал:

Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты, но мы хотим действовать согласно международному праву, согласно закону, согласно превенции [упреждению] будущих страхов, ужасов мира [после очередного] возвращения Путина.

Ранее мы писали о том, как Хойсген объяснял отсутствие представителей РФ на Мюнхенской конференции.