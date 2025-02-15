Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, война РФ в Украине может оказаться для Евросоюза Афганистаном, то есть перейдет в стадию затяжного и изнурительного «конфликта».

Исходя из слов Орбана, подобный тип конфликта будет лишь поглощать энергию, человеческие жизни и деньги, разрушая стабильность нормальной жизни в Европейском Союзе, что угрожает «серьезной опасностью».

В частности, глава венгерского правительства подчеркнул — Брюссель потратил сотни миллиардов евро на поддержку Украины в войне против России, и, если президент США Дональд Трамп не отыщет решения, российско-украинская война затянется на неопределенное время.

При этом, Орбан отверг критику за свою пророссийскую позицию, уточнив, что является «провенгерским, а не пропутинским человеком», а также намекнул на преимущество страны-агрессора в войне:

…Как убедить россиян прекратить войну, в то время как они, по сути, побеждают. Это большой вопрос.

Помимо всего указанного, Орбан полагает — страны Запада не в состоянии бесконечно поддерживать нашу страну, потому украинцы «в большой, большой, большой беде».

Ранее мы писали о том, что Орбан заявлял — Европе «нужно заслужить» место за столом переговоров по Украине.