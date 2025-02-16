Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, вышеописанная инициатива Зеленского, касающаяся создания единого военного формирования на территории Европы, несколько неуместна по ряду причин.

Исходя из слов Сикорского, лидерам стран Европы следует быть осторожными, озвучивая данный термин [ВС Европы], поскольку люди понимают под такими высказываниями совершенно «разные вещи», в частности, дело касается объединения национальных армий, которого точно «не произойдет». При этом, руководитель польского внешнеполитического ведомства подчеркнул — «Европе, Европейскому Союзу» необходимо развивать свой собственный оборонный потенциал.

Кроме того, чиновник отдельно добавил — Евросоюз начал формировать усиленную бригаду [из-за давления США], которая станет национальной составляющей, «компонентом НАТО и ЕС». Также, Брюссель активно субсидирует европейский оборонно-промышленный комплекс для наращивания мощностей, и это позволит ЕС располагать силами, «достойными своего названия».

Помимо всего вышеописанного, Сикорский напомнил — размещение польской армии в Украине «не рассматривается», так как Варшава обязалась [перед НАТО] защищать восточный фланг и собственную территорию.

Ранее мы писали о том, что Орбан заявлял — война в Украине станет Афганистаном для Евросоюза.