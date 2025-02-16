Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), подобный отказ от планов по экстренному захвату Покровска, может свидетельствовать — российский генералитет отдать приоритет проведению наступления весной-летом 2025 года на Константиновку, являющуюся самой южной точкой оборонной линии Украины на Донетчине.

По мнению неуказанного российского «военкора», выказавшего высокую степень обеспокоенности, резкое замедление продвижения путинских войск на данном направлении, может позволить Силам обороны Украины осуществить массированные контратаки на протяжении ближайших недель, создав риск обрушения «российского выступа» к югу от города Покровск.

Кроме того, если учитывать колоссальные потери армии Путина на указанном участке фронта, наступление сил государства-террориста к югу от Покровска, судя по всему, замедлилось на фоне не только деградации/истощения российских подразделений на передовой, но и в результате интенсификации операций СБС ВСУ, использующих различные типы беспилотников в этом районе.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что Зеленский в Мюнхене раскрывал масштабы потерь северокорейцев и россиян на Курщине.