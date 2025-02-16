Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-сообщение президента Владимира Зеленского, государству-террористу, в его теперешнем состоянии, необходимы боевые действия для удержания власти Путиным, что подтверждается желанием и дальше воевать, в частности, ежедневными обстрелами Украины.

Исходя из слов Зеленского, на протяжении этой недели, «вторая армия мира» била по Украине, как минимум, 1 220 авиабомбами, 850 дронами-камикадзе и 40 ракетами различных типов, направив атаки на наших людей. При этом, Украина не прекращает защищаться, и обязательно выстоит благодаря мужеству бойцов Сил обороны и поддержке государств-партнеров, однако, стране нужно больше средств ПВО для защиты жизней населения.

Гарант добавил — Европа в отдельности, и мировое сообщество в целом, должны быть более защищенными от путинского зла, и подготовиться к его распространению. Только совместная сильная внешняя политика и усиление давления на Путина, начавшего войну, не допустит масштабирования боевых действий по планете.

Зеленский резюмировал:

Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром.

Ранее мы писали о том, как Сикорский комментировал идею Зеленского о создании Вооруженных Сил Европы.