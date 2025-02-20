Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), в течение прошедших суток «вторая армия мира» не прекращала ведения наступательных действий в Курской области, однако успехов не достигла.

В частности, «освободители» пытались штурмовать плацдарм ВСУ под Суджей, рядом со Свердликово, Погребками и Гуево, однако столкнулись с ответными эффективными атаками Сил обороны.

При этом, кремлевский тиран Владимир Путин вчера, 19 февраля, утверждал — якобы подразделениям 810 отдельной морской пехотной бригады ЧФ РФ удалось прорваться через международную границу в Курской области, и зайти на территорию Украины.

Следует отметить, что в ВСУ опровергли указанное заявление Путина, и сообщили — украинская армия отразила попытку российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) «просочиться» через международную границу на Курщине, а также не допустить идентичных вражеских действий на направлении Николаев-Дарьино-Журавка (к северо-западу от Суджи).

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW сообщали о потерях КНДР на Курщине.