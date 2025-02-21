Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, объемы добычи «голубого топлива» в Украине упали на 40 процентов, вследствие ракетных ударов РФ, из-за чего компании-поставщики планируют закачать не менее 800 млн кубометров газа из ЕС в феврале-марте для перекрытия нехватки энергоресурса.

Как стало известно, до российских атак, компании Украины добывали около 52 млн кубометров газа/ежесуточно, расходуя зимой 110-140 млн кубометров каждые сутки, в том числе, и покрывая дефицит из хранилищ, в которые «голубое топливо» закачивалось на протяжении лета-осени.

Однако сейчас, оператор ГТС (газотранспортная система) Украины проинформировал — страна вынуждена расширить масштабы импортирования европейского газа (стоимость — 525 долларов/тысяча кубометров) с начала февраля, так как расход вырос почти десятикратно, превысив лимиты на 20 млн кубометров в сутки.

Следует отметить — в газохранилищах Украины осталось не так много данного ресурса для успешного прохождения зимы, но эксперты уверены, что при сохранении стабильности импорта и возобновления собственной добычи газа, стране удастся пережить отопительный сезон без введения ограничений для бизнес-сектора и бытовых потребителей.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль объяснял, с какой целью РФ активнее наносит удары по южным регионам Украины.