Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», вышеописанные «успехи» российско-оккупационной армии никак не подтверждаются.

Исходя из данных, раскрытых ОСГВ «Хортица», на Покровском направлении (Донетчина) «вторая армия мира» интенсифицировала наступательные действия рядом с населенными пунктами Луч, Сергеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка и Запорожье. Также, не прекращаются ожесточенные боестолкновения в окрестностях Котлино, Надиевки и Улаклы.

Впрочем, противнику не удается реализовать свое численное преимущество в «живой силе», и развить наступление на указанном участке фронта, благодаря эффективному сопротивлению Сил обороны Украины.

Отметим, что еще вчера, 20 февраля, в ВСУ заявляли о снижении интенсивности боевых действий на этом направлении, предупредив — враги намереваются перегруппироваться и бросить больше своих ресурсов для продолжения атак.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Федоров отвечал, готовы ли фортификации в Запорожской области к возможному наступлению РФ.