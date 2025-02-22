Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), в пятницу, 21 февраля, путинским войскам удалось продвинуться в центре Лысовки (юго-восточнее Покровска), а также в окрестностях Воздвиженки и Гродовки.

В соответствии с геолокационными кадрами, «освободители» продолжают ведение интенсивных атак под Покровском, рядом с Водяным Вторым, Новоелизаветовкой, Свиридоновкой, Лучом, Лисовкой, Песчаным, Удачным, Сергеевкой, Надеевкой, Преображенкой, Богдановкой и Серебряным.

Также, неуказанный российский «военкор» жаловался — Силы обороны успешно контратаковали армию Путина вблизи сел Запорожье и Преображенка (юго-западнее Покровска).

Представитель украинского подразделения, задействованного на Покровско-Кураховском направлении добавил — захватчики применяют на этом участке фронта танки/БМП, регулярно атакуя одиночными колоннами, но из-за небольшой дистанции между бронетехникой, данные вражеские техсредства более уязвимы к ударам беспилотников ВСУ.

Фото — understandingwar.org

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