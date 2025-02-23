Как уведомляет «НБН» со ссылкой регулярно обновляемый Telegram-канал ДТЭК, генерирующие возможности данного энергетического холдинга, похоже, смогут перекрыть увеличенное потребление электричества с приходом новой недели, и введения графиков почасовых отключений света не предвидится, как в Киеве, так и в Киевской области.

Ожидается, что зимние морозы существенно не затронут истощенный потенциал энергосистемы, и, если бытовые потребители станут разумнее «сжигать» электричество в пиковые периоды нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), перехода к режиму аварийного обесточивания, как это наблюдалось несколько недель назад, в «Укрэнерго» объявлять не будут.

Информация относительно остановки/возобновления снабжения энергией бытовых потребителей, по-прежнему доступна на официальных онлайн-ресурсах ДТЭК в сети Интернет:

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