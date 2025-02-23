Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, вследствие субботнего удара РФ по городу, один человек погиб, и еще пять (4 женщины и 1 мужчина) — ранены.

Исходя из слов Вилкула, трех человек госпитализировали в больницу: одна женщина находится в критически-тяжелом состоянии в отделении реанимации, остальным травмированным, врачи оказали необходимую помощь и продолжают бороться за их жизни.

В соответствии с предварительными данными, на территории города повреждены 12 многоэтажек, объект гражданской инфраструктуры, гериатрический пансионат, церковь, социальные и промышленные здания, автозаправка и несколько автомобилей.

В ликвидации последствий удара участвовали оперативные и коммунальные службы, ликвидировавшие пожар, возникший на месте «прилета».

Вилкул добавил — «Штаб помощи» развернут рядом с ближайшей троллейбусной остановкой (проработает до 6 вечера): здесь выдадут стройматериалы, и примут заявления на выделение помощи от властей, а также обеспечат расселение пострадавшим.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС рассказывали, ликвидировано ли возгорание арки четвертого энергоблока ЧАЭС.