Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт президента Владимира Зеленского, сегодняшняя атака РФ является самым масштабным актом террора, с тех пор, как иранскими дронами-камикадзе армия Путина начала бить по городам и селам Украины.

Исходя из слов Зеленского, в течение этой недели (17-23 февраля), государство-террорист запустило по Украине около 1 150 БПЛА типа «Шахед» и 35 различных ракет, а также сбросило 1 400 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов).

Гарант добавил, что только благодаря авиации, зенитно-ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильно-огневым группам ВС и Сил обороны, ежедневно отражающих подобные нападения, удалось минимизировать последствия атак страны-агрессора. Также, Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС, медиков и Нацполицию за спасение жизней населения и ликвидацию последствий.

Президент Украины напомнил — война все еще не прекратилась, и абсолютно всем партнерам, способным помочь с ПВО, следует продолжать максимальную работу, направленную на обеспечение защиты жизни людей и приближения длительного и справедливого мира для нашей страны:

Это возможно в единстве всех партнеров — нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 23 февраля, Вилкул уточнял данные о последствиях ракетного удара РФ по Кривому Рогу.