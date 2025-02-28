Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), украинская армия недавно продвинулась по направлению к Торецку и рядом с Покровском.

В частности, в период с 26 по 27 февраля, подразделения ВСУ достигли определенных успехов юго-западнее Торецка (Бахмутский район Донетчины).

Фото — understandingwar.org

Кроме того, аналитики Института изучения войны утверждают Силы обороны недавно переместились в направлении Покровска, и продолжают сдерживать наступление «второй армии мира» на флангах данного города: под Тарасовкой и Водяным Вторым; под Новоторецким, Миролюбовкой и Лучом; под Лысовкой; под Даченским; под Зверево, Леонтовичами, Котлино, Удачным, Надиевкой, Успеновкой, Песчаным, Преображенкой, Новоолександровкой и Запорожьем.

Также, ВСУ результативно контратаковали под Котлино (зафиксировано продвижение защитников восточнее данного населенного пункта), Успеновкой и Удачным.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как в ВСУ объясняли улучшение ситуации под Покровском.