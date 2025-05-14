Как информирует «НБН» со ссылкой на материал американского Института изучения войны (ISW), кремлевский тиран Владимир Путин сознательно идет на колоссальные потери своих войск в Украине, стремясь достичь даже малозначимых тактических результатов.

В соответствии с оцениванием аналитиков, «освободители» активно пополняют личный состав — речь идет не столько о компенсировании потерь, но и о постепенном увеличении общего захватнического контингента на украинской территории.

Предполагается, что вышеописанные действия позволят российскому генералитету сформировать иллюзию превосходства путинских войск на ВСУ, которую, впоследствии, применят в качестве рычага давления на Киев во время потенциальных переговоров в Стамбуле.

Следует напомнить, что от главкома ВСУ Александра Сырского прозвучала информация — численность российской группировки в Украине, лишь в течение первого квартала текущего года, выросла, примерно, с 603 000 до 623 000 оккупантов.

Американские военных эксперты акцентировали:

…Москва сейчас может не только пополнять потери, но и постепенно увеличивать свои силы в Украине.

Ранее мы писали о том, что у Мерца сообщали, сколько времени есть у Путина, чтобы согласиться на перемирие.