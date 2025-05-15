Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка продолжает подчеркивать — потенциальные переговоры с Украиной должны основываться на так называемых «стамбульских протоколах» 2022 года.

По мнению экспертов, Кремль намерен воспользоваться вышеописанными условиями в качестве стартовой позиции для переговоров, вопреки тому, что они предусматривают фактическую капитуляцию Украины. В частности, РФ не откажется от требований запретить присутствие иностранных военных/инструкторов на украинской территории, включая отказ западных партнеров от отправки оружия ВСУ.

Также, делегация РФ потребует, чтобы западные государства-гаранты аннулировали соглашения (относительно военной и финансовой помощи) с Украиной, которые, с точки зрения Москвы, якобы не соответствуют нейтральному статусу нашей страны.

Аналитики ISW отмечают — кремлевский тиран Владимир Путин, его советник Родион Мирошник и прочие российские функционеры открыто настаивают на подобных условиях, одновременно пробуя усилить позиции «второй армии мира» на фронте. Эта стратегия, судя по всему, нацелена на затягивание переговорного процесса и достижение военных преимуществ перед заключением каких-либо договоренностей о прекращении огня.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал об ожиданиях от переговоров с Путиным в Стамбуле.