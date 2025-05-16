Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, прозвучавшее во время трансляции «Часа вопросов к правительству» на YouTube-канале нардепа Алексея Гончаренко, расходная часть Инвестиционного фонда восстановления Украины не предусматривает финансирования социальной поддержки населения.

Исходя из слов Шмыгаля, средства, накапливаемые этим фондом, могут использоваться лишь на ведение инвестиционной деятельности, то есть перенаправляться исключительно на добычу/ переработку полезных ископаемых Украины или на технологическое развитие потенциала отечественных индустриальных предприятий.

Таким образом, фонд не станет финансировать какой-либо вид социальных программ, предназначенных для поддержки украинцев, поскольку данная структура занимается прямыми инвестициями, и действует на коммерческих принципах, — «с целью получения прибыли»

Премьер подчеркнул: решение о сферах инвестирования принимается правлением фонда, и в приоритетах чиновников — индустриальное развитие страны и максимизация заработков для последующего реинвестирования доходов.

Ранее мы писали о том, что в Раде уточняли, ожидать ли украинцам повышения НДС в ближайшие месяцы.