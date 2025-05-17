Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы компаний ДТЭК, в условиях дождливой погоды действующие электростанции не справляются с перекрытием потребностей в электроэнергии. В связи с этим, в Киеве и области маловероятно, но возможно возобновление графиков аварийных или плановых отключений света.

Накануне выходных в «Укрэнерго» напомнили: из-за пасмурной и дождливой погоды в ряде регионов уровень потребления электроэнергии остается высоким. Это связано с тем, что в таких погодных условиях снижается эффективность работы солнечных электростанций, а нагрузка на централизованную энергосистему, наоборот, возрастает.

Энергосистема Украины по-прежнему восстанавливается после разрушительных массированных комбинированных атак РФ. Ремонт поврежденной инфраструктуры продолжается, потому важно разумно расходовать электричество, особенно в период с 14:00 до 22:00.

Поскольку обстановка может меняться, специалисты советуют регулярно отслеживать информацию на официальных ресурсах регионального поставщика электроэнергии — ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго отвечали, возможно ли введение графиков отключений света летом.