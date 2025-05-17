Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Национальной полиции Украины, утром субботы, 17 мая, путинские войска совершили очередной теракт рядом с городом Белополье на Сумщине.

Как стало известно, российско-оккупационная армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу, в котором находились мирные граждане. В соответствии с предварительными данными, захватчики убили 9 человек, и еще 4 — ранили.

В Нацполиции добавили — указанный теракт является не просто еще одним обстрелом, а скорее циничным военным преступлением, так как «освободители» снова осуществили атаку на абсолютно гражданскый объект, тем самым проигнорирова нормы международного законодательства и человечность.

Сейчас на месте трагического инцидента работают следственно-оперативные группы Нацполиции, документирующие последствия обстрела, собирающие доказательства и фиксирующие каждый преступный след.

Фото — t.me/UA_National_Police

В Сумской ОВА уточнили:

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум.

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