Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Национальной полиции Украины, утром субботы, 17 мая, путинские войска совершили очередной теракт рядом с городом Белополье на Сумщине.
Как стало известно, российско-оккупационная армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу, в котором находились мирные граждане. В соответствии с предварительными данными, захватчики убили 9 человек, и еще 4 — ранили.
В Нацполиции добавили — указанный теракт является не просто еще одним обстрелом, а скорее циничным военным преступлением, так как «освободители» снова осуществили атаку на абсолютно гражданскый объект, тем самым проигнорирова нормы международного законодательства и человечность.
Сейчас на месте трагического инцидента работают следственно-оперативные группы Нацполиции, документирующие последствия обстрела, собирающие доказательства и фиксирующие каждый преступный след.
В Сумской ОВА уточнили:
Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум.
Ранее мы писали о том, что ситуация на передовой в Украине зашла в «позиционный тупик».
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