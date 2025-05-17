Как информирует «НБН» со ссылкой на источники агентства Bloomberg, в ходе вышеописанной встречи, делегация государства-террориста выдвинула Украине ряд ультимативных требований, выполнение которых, якобы, позволит договориться о прекращении огня.

В соответствии с данными источников, в процессе переговоров россияне потребовали, чтобы власти Украины зафиксировали нейтральный статус, не допустив ввода иностранного военного контингента (судя по всему — европейских миротворцев) и размещения оружия массового поражения (ядерного) в периметре своей территории.

Кроме того, Кремль хочет, чтобы Киев отказался от взимания репараций с РФ за ущерб, причиненный «второй армией мира» в ходе полномасштабной войны. Также, представители страны-агрессора потребовали от Украины вывода подразделений ВСУ из четырех регионов (Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья) и передачи этих территорий под контроль России.

В соответствии с официальной информацией, на «стамбульской встрече» удалось договориться:

об обмене военнопленными в формате 1 000 на 1 000;

об отдельной подготовке письменных предложений, касающихся условий прекращения огня;

о принятии во внимание Россией запроса Украины на личную встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина;

о втором раунде переговоров.

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал переговоры Украины и РФ в Стамбуле.