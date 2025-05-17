Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, сейчас в больницы госпитализировано 7 раненых вследствие удара вражеского дрона-камикадзе по маршрутке: у людей — ожоги, переломы и контузии.

Исходя из слов Зеленского, погибли 9 человек. В соответствии с предварительными данными, «освободители» убили семью: отца, мать и дочь. Гарант подчеркнул — армия Путина понимала, по какому автотранспортному средству наносит дроновый удар, и эта атака является сознательным убийством гражданских лиц.

Президент добавил — в пятницу, 16 мая, как и в любой день текущей войны, РФ могла договориться о прекращении огня, как это давно предлагает Украина, стремясь сохранить жизни людей. Впрочем, государство-террорист предпочитает убивать мирное население дальше.

Зеленский уверен, что мировому сообществу следует сильнее давить на РФ, чтобы прекратить подобные убийства. В частности, необходимо расширить антироссийские санкции, так как только более сильное давления на РФ, заставит Кремль прибегнуть к реальной дипломатии.

Украинский лидер резюмировал:

…Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает — не словами, а силой. Мир нужен.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, как заставить Путина изменить свою «теорию победы».