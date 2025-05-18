Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал группы энергокомпаний ДТЭК, из-за дождливой погоды работающие солнечные электростанции не успевают покрывать текущий спрос на энергию. В связи с этим, в Киеве и Киевской области не исключается — хоть и маловероятно — возвращение к графикам аварийных/плановых отключений света.

Перед выходными в «Укрэнерго» напоминали: пасмурная и дождливая погода в ряде регионов удерживает высокий уровень потребления электроэнергии, и причины — в снижении эффективности работы домашних солнечных электростанций и увеличении нагрузки на централизованную энергосистему.

Украинский энергосектор продолжает восстанавливаться после разрушительных массированных комбинированных атак со стороны РФ. Поскольку ремонт поврежденных энергообъектов все еще продолжается, необходимо экономно использовать электричество, особенно в пиковые часы — с 14:00 до 22:00.

Так как ситуация остается изменчивой, специалисты советуют регулярно проверять актуальные данные на официальных интернет-ресурсах регионального поставщика электроэнергии — ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что в Госстате сообщали, как повышение акцизов в Украине повлияло на стоимость сигарет и алкоголя.