Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт первого замглавы отечественного внешнеполитического ведомства Сергея Кислицы, принимавшего участие в переговорном процессе с россиянами, 16 мая в Стамбуле, глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский открыто угрожал украинцам.

Исходя из слов Кислицы, во время переговоров был определенно «жуткий момент» — российская сторона явно угрожала своим собеседникам, то есть вела себя недипломатично, а скорее, — «как гангстеры».

В частности, украинский функционер процитировал риторику Мединского, который сказал:

…Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь за этим столом, потеряют больше своих близких… Россия готова воевать вечно.

Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял — лидеры европейских стран скоординируют между собой и главой Белого дома Дональдом Трампом ответные меры в адрес Москвы, поскольку РФ фактически отказалась от прекращения огня, и сорвала мирные переговоры.

Ранее мы писали о том, что Сикорский называл государство, которое способно положить конец войне в Украине.