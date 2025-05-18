Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CBS News, от госсекретаря США Марко Рубио прозвучало заявление — если не будет достигнут прогресс в мирном переговорном процессе, Сенат намерен принять законопроект об антироссийских санкциях.

Исходя из слов Рубио, администрация Белого дома запросила у Сената предоставление некоторого времени для оценивания прогресса мирных переговоров между РФ и Украиной, и, если дело не сдвинется с «мертвой точки», американские законодатели одобрят вышеописанный документ.

Чиновник добавил — конгрессмены, в особенности, республиканцы, заседающие в Палате представителей и Сенате, стремились дать главе Белого дома Дональду Трампу пространство для маневра и время для проведения переговоров.

В частности, администрация США в течение почти 2 месяцев предупреждала Кремль, что введение санкций произойдет, если переговорный процесс зайдет в тупик.

По мнению Рубио, сейчас настал момент для реализации санкционного законопроекта: республиканцы собрали 77 подписей, и это число может вырасти до 80.

Госсекретарь США резюмировал:

…Это просто факт, о том, что мы в течение нескольких недель говорили россиянам, что это произойдет.

Ранее мы писали о том, что Сикорский указывал на страну, которая способна положить конец войне в Украине.