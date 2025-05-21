Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), накануне от зампредседателя Совбеза страны-агрессора Дмитрия Медведева прозвучало заявление — у действующих украинских функционеров нет полномочий заключать мирный договор с РФ, суверенитет Украины — сомнителен, и Киеву следует капитулировать.

В ISW подчеркивают — вышеописанная риторика Медведева прямо противоречит договоренности Путина и главы Белого дома Дональда Трампа о немедленном начале 2-сторонних переговоров с Украиной и свидетельствуют о том, что кремлевский тиран не приказал своим чиновникам прекратить транслировать нарративы по дискредитации Украины в ответ на обещания американскому лидеру.

В частности, по мнению аналитиков, Путин не намерен вести добросовестный переговорный процесс с Украиной, а стремится поспособствовать достижению давней военной цели государства-террориста — поставить пророссийский марионеточный режим в Киеве.

В ISW акцентировали — любое тип долгосрочного мирного соглашения между Москвой и Киевом должно включать четкое признание РФ легитимности украинских президента, правительства и норм «Конституции».

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявлял — РФ должна прекратить выдвигать Украине нереалистичные условия.