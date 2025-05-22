Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), РФ, судя по всему, намерена захватить город Сумы и часть Сумщины, однако, воплотить такие планы «в жизнь» будет достаточно сложно.

Во вторник, 20 мая, кремлевский тиран Владимир Путин посетил Курскую область, где провел совещание с местными чиновниками. Исходя из мнения аналитиков ISW, данный визит является частью усилий по созданию формального повода, оправдывающего захват города Сумы и потенциальную оккупацию приграничного региона.

В частности, во время данной встречи, глава Глушковского района Курщины Павел Золотарев предложил создать так называемую «буферную зону» на территории нашей страны. Также, в ответ на уточняющий вопрос Путина относительно предполагаемой площади такой «зоны», Золотарев заявлял, — «как минимум Сумы должны быть нашими» и добавил, что РФ «должна стать больше».

Эксперты полагают — подобное взаимодействие было заранее спланировано российской верхушкой, чтобы выставить Путина в качестве лидера, якобы реагирующего на «запросы народа», касающиеся дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Следует отметить, что Сумы находятся всего в 25 километрах от границы со страной-агрессором, и их захват позволил бы лишить Силы обороны возможности применять ствольную артиллерию и тактические дроны для нанесения ударов по территории РФ.

Впрочем, в ISW ставят под сомнение реальность такого сценария в краткосрочной перспективе: в течение войны, армия Путина неоднократно демонстрировала неспособность эффективно захватывать даже небольшие города Украины.

Также, в наступлении на Сумском направлении задействованы подразделения 18 и 72 мотострелковых дивизий, части 83 десантной бригады, а также до 5 полков мобрезерва ВС РФ: этих сил явно не хватит для взятия города с численностью довоенного населения в около 256 000 человек.

Аналитики приводят в пример захват Лисичанска в июле 2022 года, после которого «вторая армия мира» не смогла взять под контроль ни один украинский город с населением более 100 000 человек. При этом, Лисичанском оккупанты смогли овладеть ценой затяжных и ожесточенных боев, которые истощили наступательный потенциал путинских войск на востоке Украины.

Ранее мы писали о том, как Путин отвечал на призыв российского чиновника захватить Сумы.