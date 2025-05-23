Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канале «Зеркала Недели», от экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, прозвучало пояснение — с учетом российской ресурсной базы, нашей стране не стоит слишком надеяться на возвращение к границам довоенных годов.

Исходя из слов Залужного, вышеописанного чуда не произойдет, и не прилетит белый голубь мира, принеся прекращение огня, и позволив вернуть страну в пределы границ 1991-2022 годов, то есть такое «большое счастье» вряд ли наступит.

По мнению дипломата, у армии Путина достаточно ресурсов, сил и средств для нанесения ударов по всей Украине и осуществления наступления, что закрывает возможности для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Экс-главком ВСУ уверен — для достижения победы, Украине необходимо полностью истощить военно-экономический потенциал России, что маловероятно, поскольку, — у страны колоссальный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое финансовое положение.

Залужный акцентировал — Украина может лишь вести высокотехнологичный тип войны на выживание, используя минимум личного состава и столько же экономических средств для достижения максимальной выгоды.

Бывший главнокомандующий резюмировал:

…На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна, и нечего об этом даже думать.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему армия РФ не сможет захватить Сумы и область.