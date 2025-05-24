Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны, количество казней на передовой возросло до 150 случаев, поскольку командование «второй армии мира» отдает прямые приказы подчиненным убивать военнопленных украинцев.

Исходя из уточнения ГУР, данные инциденты не единичны, и являются составляющей целенаправленной политики руководства государства-террориста. В частности, подобная трагическая тенденция подтверждается экспертами «Независимой международной комиссии ООН», расследовавшими ухудшение этой ситуации в Украине.

В своем мартовском докладе, указанная комиссия задокументировала рост количества случаев, в которых захватчики осознанно убивали или калечили украинских воинов, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен.

Также, несколько дезертировавших «освободителе» подтвердили — им давали приказ не брать военнопленных, а убивать их «на месте».

Кроме того, специальным докладчиком ООН по вопросам внесудебных казней, доктором Моррисом Тидболом-Бинцем очерчен круг ответственных за такие действия:

…Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа — или, по крайней мере, согласия — от высшего военного командования, что в РФ означает должность президента.

Ранее мы писали о том, что захватчики продвинулись у границ нескольких регионов Украины.