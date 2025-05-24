Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка сознательно требует от Украины смены власти, повторяя традиционные упреки в «нелегитимности» нынешнего руководства, чтобы позднее утверждать — любой вариант соглашения, заключенного Москвой и Киевом, не станет обязательным к исполнению.

По мнению американских аналитиков, оценивших вышеописанную риторику Лаврова, РФ, помимо всего прочего, стремится, чтобы какая угодно разновидность потенциального мирного соглашения с Киевом, включала условия, делающие невозможным избрание и формирование прозападного правительства в нашей стране.

В соответствии с данными ISW, все подобные тезисы и запросы Кремля, в действительности, лишь неприкрыто требуют смены «режима» в Украине, прикрываясь «денацификацией».

Также, пропаганда государства-террориста, судя по всему, планирует выставить любое будущее прозападное правительство Украины в качестве «унаследовавшего нелегитимность» всех предыдущих высших исполнительных органов государственной власти, начиная с 2014 года, поскольку, так как они были установлены «путем переворота».

Ранее мы писали о том, почему США хотят, чтобы Путин убрал Мединского из переговорной группы РФ.