Как информирует «НБН» со ссылкой на фото и сведения, обнародованные в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате очередного военного преступления армии Путина, на Житомирщине разрушены и повреждены частные домовладения, а также есть жертвы среди гражданского населения.

Как стало известно, вследствие воздушной атаки на Житомирскую область, погибли 3 ребенка (8, 12 и 17 лет) и травмированы более 10 человек (8 граждан спасены «чрезвычайниками» в Житомирском районе и своевременно госпитализированы).

Кроме того, на территории Бердичевского района, пострадали 2 человека (включая одного ребенка), обстрелом повреждена жилая пятиэтажка, частные домовладения и хозяйственные постройки.

На местах «прилетов» работали бригады экстренных служб, волонтеры «Красного Креста», а людям с острой стрессовой реакцией оказывалась необходимая психологическая помощь.

К устранению последствий и извлечению людей из-под обломков зданий, привлекалось 45 специалистов-спасателей и 10 единиц спецтехники.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, какие «условия мира» Путин намерен выдвинуть Украине после активизации обстрелов.