Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), представители государства-террориста, вопреки интенсификации атак на нашу страну, планируют ознакомить Украину с проектом мирного соглашения, и предсказуемо внесут в документ свои ультимативные условия.

На днях, глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял — Киев ожидает, что российская сторона представит проект соглашения о безусловном прекращении огня после завершения третьего этапа (последнего) масштабного обмена пленными в формате «1 000 на 1 000». При этом, Украина приветствует участие главы Белого дома Дональда Трампа и европейских лидеров в будущих мирных переговорах, а также допускает возможность проведения встречи между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским тираном Путиным.

В ответ на обращение Сибиги, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подтвердил — Кремль готов представить Украине проект своего документа по «долгосрочному урегулированию кризиса», как только обмены пленными будут завершены.

На утро воскресенья, 25 мая, Украина и РФ провели две фазы такого обмена — в пятницу-субботу, домой из российских застенков вернулись 697 защитников и гражданских лиц. Но, параллельно с обменами, «вторая армия мира» не только продолжает наступление на передовой в Украине, но осуществила два массированных ракетно-дроновых удара по нашей стране.

В ISW отмечают — на фоне активизации обстрелов Украины, заявление Лаврова лишь подчеркивает перманентные усилия Кремля, направленные на принуждение Киева и Брюсселя к началу мирных переговоров без прекращения огня. В отличие от вариативных усилий США, Украина и Европа стремятся поначалу обеспечить 30-дневное прекращении огня, и лишь потом перейти к любым долгосрочным мирным переговорам.

В ISW акцентировали:

…РФ привержена требованиям, являющимся ничем иным, как полной капитуляцией Украины, и будет продолжать добиваться этой цели до тех пор, пока Путин верит, что сможет победить военным путем.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему РФ требует от Украины смены действующей власти.