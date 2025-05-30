Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, путинские войска намерены захватить Хотень и Юнаковку.

Как стало известно, прогресс продвижения захватчиков в Беловодах и Локне не стал финальной попыткой, и интенсивность действий «освободителей» ежедневно нарастает. Перманентное давление пехотными подразделениями армии Путина, «дает о себе знать, а предыдущие успехи дают мотивацию [оккупантам] их развивать».

Аналитики отмечают — под вопросом остается обстановка рядом с Водолагами, Владимировкой и Константиновкой: данные населенные пункты перешли в «серую зону», и здесь ведутся активные штурмы, но четкого подтверждения захвата врагом пока нет.

Также, российско-оккупационная армия нацелилась на населенные пункты Хотень и Юнаковка: к последнему оккупанты подошли вплотную, и пробуют штурмовать оборонительную линию ВСУ.

При этом, в Юнаковке расположено множество домов, которые армия Путина использует в качестве укрытий, мест концентрации живой силы и закрепления. Таким образом, если оккупанты смогут взять под контроль этот населенный пункт и прилегающие высоты, возрастет степень угрозы дроновых атак на Сумы.

В DeepState резюмировали:

…Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, как в ГПСУ отвечали, достаточно ли у РФ сил для наступления на Сумском направлении.