Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канала президента Владимира Зеленского, абсолютное большинство вышеописанных обстрелов РФ направлено на гражданскую инфраструктуру Украины, то есть «не имеют военного смысла».

Исходя из слов Зеленского, российские БПЛА типа «Шахед» были нацелены на обычные троллейбусы: речь идет об ударе по Харькову — не менее 8 дронов-камикадзе уничтожили троллейбусное депо, одновременно повредив обычные многоэтажки, расположенные поблизости. Этот теракт является типичным российским ударом по обычной жизни людей.

Гарант добавил — стратегия страны-агрессора состоит в разрушении жизней украинцев, и Кремль не откажется своих планов без оказания достаточного давления на него. Любые разговоры, касающиеся пауз в давлении/ослабления санкций, в Москве воспринимаются в качестве политического выигрыша, побуждая российскую верхушку к осуществлению новых ударов по Украине и игнорированию дипломатии.

Зеленский резюмировал:

…Стоит быть решительными и сильными всем в мире — Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС сообщали о последствиях ночной атаки на Одесскую область.