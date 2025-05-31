Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), новый этап мирного переговорного процесса в Стамбуле, проведение которого запланировано на 2 июня, вряд ли приведет к значительному прогрессу.

Исходя из мнения аналитиков Института изучения войны, российская верхушка использует мирные переговоры в качестве инструмента затягивания времени, подобным образом намереваясь усилить военное давление на Украину, и одновременно добиться уступок со стороны Киева и стран Запада.

Ключевые аргументы/признаки, подтверждающие вышеописанное оценивание:

недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал — армия Путина готова воевать против Украины «столько, сколько потребуется» (речь идет или о победе страны-агрессора, или о капитуляции Киева на условиях Москвы);

гендиректор «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилла Дмитриева публиковал статью, указывающую на необходимость «устранения первопричин конфликта» (судя по всему, дело касается расширения НАТО на восток);

глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает обвинять власти Украины в «дискриминации русскоязычного населения» и критиковать расширение Североатлантического Альянса после распада СССР, подчеркивая — все это является «основными причинами войны».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Песков высказывался о личной встрече Путина с Зеленским и Трампом.