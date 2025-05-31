Как пишет «НБН» со ссылкой на источники и собеседников издания «Радіо Свобода», в НАТО не намерены дискутировать о вышеописанных требованиях России.

Исходя из слов неуказанных источников, тематика потенциального нерасширения НАТО, не поднималась ни на одной из недавних, а также — более давних встреч в рамках Североатлантического Альянса.

Один из собеседников издания, напоминая, что любое решение НАТО принимается консенсусом, акцентировал:

Возможно, это просто академическая дискуссия.

Также, комментируя возможность удовлетворения требования РФ, другой источник заметил: письменное обязательство о нерасширении — «не то, что они [россияне] могут так просто получить», поскольку право на свободное определение, к какому союзу присоединиться [теоретически – Украине], закреплено рядом международных соглашений:

«Североатлантическиим договором», обеспечившим создание НАТО в 1949 году;

«Венской конвенцией о праве международных договоров» 1969 гола;

«Хельсинкским Заключительным актом» 1975 года.

Отдельно один из аналитиков напомнил, что «Основополагающий акт НАТО-Россия» 1997 года, «в любом случае мертв, но вместе с тем — существует». Этим документов, в частности, закреплялись уважение к независимости и территориальной целостности всех государств, нерушимости их границ.

«Радіо Свобода» обращалось во внешнеполитические ведомства Великобритании, Германии, Елисейский дворец, а также в пресс-службу Североатлантического Альянса с просьбой прокомментировать требования Путина к западным лидерам относительно нерасширения НАТО на восток, и оценить вероятность, что это ультимативное условие будет принято во внимание. Впрочем, ответы пока не получены.

Ранее мы писали о том, что россияне имитируют заинтересованность в мирных переговорах с Украиной.