Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу главкома ВСУ Александра Сырского, бойцы Сил обороны нашей страны не прекращают сдерживать наступление «второй армии мира», нанося ощутимые потери врагу.

Исходя из слов Сырского, ключевые усилия «освободители» сосредоточили/сконцентрировали на:

Покровском направлении;

Торецком направлении;

Лиманском направлении;

Новопавловском направлении;

Запорожском направлении (здесь фиксируются излишне активные наступательные действия путинских войск);

приграничных районах Сумщины.

Главком добавил — ВСУ уничтожают захватчиков еще на подходах к своим позициям, благодаря эффективной работе артиллерии, авиации и сил беспилотные системы: по состоянию на субботу, 31 мая, армия Путина потеряла более 34 000 единиц личного состава.

Также, продолжается ведение операции Сил обороны на Курском направлении: на этом участке фронта противник скопил свои лучшие части, которые планирует позднее задействовать на востоке.

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия РФ продвинулась на Лиманском направлении.