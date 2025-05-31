Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу главкома ВСУ Александра Сырского, бойцы Сил обороны нашей страны не прекращают сдерживать наступление «второй армии мира», нанося ощутимые потери врагу.
Исходя из слов Сырского, ключевые усилия «освободители» сосредоточили/сконцентрировали на:
- Покровском направлении;
- Торецком направлении;
- Лиманском направлении;
- Новопавловском направлении;
- Запорожском направлении (здесь фиксируются излишне активные наступательные действия путинских войск);
- приграничных районах Сумщины.
Главком добавил — ВСУ уничтожают захватчиков еще на подходах к своим позициям, благодаря эффективной работе артиллерии, авиации и сил беспилотные системы: по состоянию на субботу, 31 мая, армия Путина потеряла более 34 000 единиц личного состава.
Также, продолжается ведение операции Сил обороны на Курском направлении: на этом участке фронта противник скопил свои лучшие части, которые планирует позднее задействовать на востоке.
Ранее наш информационный портал писал о том, что армия РФ продвинулась на Лиманском направлении.
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