Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), публичная риторика российской верхушки продолжает демонстрировать — страна-агрессор преследует более широкие территориальные цели в Украине, и не намерена идти на мирное урегулирование войны.

По мнение аналитиков ISW, вышеописанное заявление Картаполова указывает на то, что государство-террорист сохраняет территориальные амбиции за пределами Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины. В частности, чиновники страны-агрессора регулярно призывают кремлевского тирана Владимира Путину к захвату Сум, утверждают — Харьков и Одесса «российские» города, а также усиливают словесный поток, уверяя РФ имеет исторические связи с «Новороссией» (якобы — вся восточная и южная Украина).

Кроме того, «месседж» путинского приспешника подчеркивает — Кремль продолжает полагать, что «вторая армия мира» в состоянии вести затяжную войну против Украины для достижения расширенных территориальных целей (речь идет о так называемой «теории победы» Путина —медленном «ползущем» наступлении оккупантов).

Таким образом, Москва попросту не заинтересована в осуществлении добросовестных переговоров, позволяющих закончить войну путем дипломатического урегулирования.

Ранее мы писали о том, что Сырский называл направления, на которых армия Путина сосредоточила главные усилия.