Как информирует «НБН» со ссылкой на новую аналитическую сводку Института изучения войны (ISW), в течение 3 июня ожесточенные боестолкновения фиксировались не только на передовой в Украине, но и на территории страны-агрессора.

В соответствии с данными военных аналитиков, ВСУ удалось недавно продвинуться в Курской области: согласно геолокационным кадрам от вторника, 3 июня, защитники переместились восточнее населенного пункта Теткино (юго-западнее Глушково). Также, исходя из жалоб неуказанного российского военного блогера, накануне украинская армия якобы «незначительно» продвинулась юго-западнее Нового Пути.

При этом, «вторая армия мира» на протяжении 2-3 июня не прекращала давить на ВСУ в периметре Курщины. Кроме того, фиксировалась активизация атак украинских сил: в направлении Теткино, в Гуево и к югу от Горналя (юго-восточнее и юго-западнее города Суджа соответственно).

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия Путина пытается взять Сумы под огневой артиллерийский контроль.