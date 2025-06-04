Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Сумской областной военной администрации (ОВА), численность пострадавших в результате указанного обстрела города существенно возросла.

В частности, суммарно российские оккупанты ранили десятки людей, шесть из которых находятся в крайне тяжелом состоянии (включая троих несовершеннолетних).

Пресс-служба Сумской ОВА добавила — одного ребенка готовят к осуществлению транспортировки в столичную больницу «Охматдет» для последующего оперативного вмешательства и соответствующего курса лечения.

Также, всего за оказанием необходимой медицинской помощи обращалось 30 жителей города Сумы. При этом, курс лечения в стационарных условиях проходят 16 пострадавших.

Следует отметить, что вследствие очередного военного преступления войск страны-агрессора, совершенного захватчиками во вторник, 3 июня, в Сумах погибли четыре человека.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский реагировал на вчерашний обстрел Сум.