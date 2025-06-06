Как пишет «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), на начало июня, ежесуточный показатель потерь армии Путина в живой силе, несколько снизился, и составляет 1 140 «хороших русских» (ранеными и убитыми).

Вышеописанные цифры не являются оцениванием украинского военного командования, а предоставлены аналитиками НАТО. Также, из 1 140 оккупантов, на поле боя гибнет, усреднено, 975 россиян (соотношение — один ликвидированный к трем травмированным).

Указанными непропорционально высокими потерями, государство террорист платит за абсолютно незначительные продвижения в Украине (в течение последнего полугодия РФ захватила 0,2 процента территорий нашей страны). Согласно аналитике Североатлантического Альянса, в январе-апреле 2025 года, российско-оккуцпационные войска потеряли, приблизительно, 160 000 своих солдат.

Отметим, что в Офисе Президента Украины утверждали — за каждый километр продвижения, «освободители» оставляют в земле около 167 человек.

Ранее мы писали о том, как в DeepState комментировали ситуацию на Сумском направлении.