Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), вследствие очередного военного преступления армии Путина, в городе возникли многочисленные пожары.

Как стало известно, один из российских ударов угодил в жилую девятиэтажку, спровоцировав масштабные возгорания в квартирах, распложенных на верхних ярусах дома. «Чрезвычайникам» удалось своевременно спасти женщину из-под завалов.

Также, обстрелами повреждены постройки в частном секторе, гражданское предприятие и прочие объекты. На местах «прилетов» продолжают работать спасатели, медики-психологи, пиротехники-саперы и кинологи.

В ГСЧС добавили — до 3 человек возросло количество погибших, и до 18 — пострадавших: двух людей, убитых россиянами, извлекли из вышеописанного 9-этажного здания, еще одного человека — обнаружили в частном секторе.

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